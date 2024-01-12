В Японии число погибших во время землетрясений выросло до 215
Фото: Kyodo
До 215 выросло число погибших во время землетрясений в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава 1 января, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявило агентство Киодо.
Днем ранее СМИ информировали о 213 погибших. Также сообщалось, что при землетрясении ранения и травмы получили 567 человек, еще с 37 людьми не удается установить связь для подтверждения, что они в безопасности.
Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на отдаленном полуострове Ното на западе Японии в понедельник, 1 января. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 м. В итоге более 1370 домов оказались частично или полностью разрушены.
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