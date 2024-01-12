В Японии число погибших во время землетрясений выросло до 215

До 215 выросло число погибших во время землетрясений в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава 1 января, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявило агентство Киодо.

Днем ранее СМИ информировали о 213 погибших. Также сообщалось, что при землетрясении ранения и травмы получили 567 человек, еще с 37 людьми не удается установить связь для подтверждения, что они в безопасности.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на отдаленном полуострове Ното на западе Японии в понедельник, 1 января. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 м. В итоге более 1370 домов оказались частично или полностью разрушены.

