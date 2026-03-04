Воздушная тревога в Израиле: жители спустились в бомбоубежища
Фото: wikipedia
К северо-западу от столицы Израиля, в Тель-Авиве, после очередной ракетной атаки со стороны Ирана прозвучали сирены воздушной тревоги, сообщает Zakon.kz.
По информации РИА Новости, сигнал тревоги был активирован на значительной части территории центрального Израиля, а также на Западном берегу реки Иордан.
Данных о падениях ракет или пострадавших пока нет.
Также иностранные СМИ пишут, что местные жители ушли в бомбоубежища.
Ранее сообщалось, что ключевые командные центры Ирана в восточной части Тегерана выведены из строя.
28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.
