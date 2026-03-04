#Референдум-2026
Мир

Воздушная тревога в Израиле: жители спустились в бомбоубежища

воздушная тревога в Израиле, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 23:50 Фото: wikipedia
К северо-западу от столицы Израиля, в Тель-Авиве, после очередной ракетной атаки со стороны Ирана прозвучали сирены воздушной тревоги, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, сигнал тревоги был активирован на значительной части территории центрального Израиля, а также на Западном берегу реки Иордан.

Данных о падениях ракет или пострадавших пока нет. 

Также иностранные СМИ пишут, что местные жители ушли в бомбоубежища.

Ранее сообщалось, что ключевые командные центры Ирана в восточной части Тегерана выведены из строя.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
На севере Израиля объявили воздушную тревогу
04:42, 21 декабря 2023
На севере Израиля объявили воздушную тревогу
Угроза миновала: Израиль разрешил жителям покинуть бомбоубежища
23:27, 01 октября 2024
Угроза миновала: Израиль разрешил жителям покинуть бомбоубежища
Беспрецедентная ракетная атака Ирана на Израиль: что известно к этому часу
22:21, 01 октября 2024
Беспрецедентная ракетная атака Ирана на Израиль: что известно к этому часу
Казахстанский фигурист провалился на чемпионате мира в Эстонии
00:57, 05 марта 2026
Казахстанский фигурист провалился на чемпионате мира в Эстонии
Временный чемпион UFC признался, что самый сложный бой в карьере провёл против Хабиба
00:45, 05 марта 2026
Временный чемпион UFC признался, что самый сложный бой в карьере провёл против Хабиба
Призёр Олимпиады из Казахстана получила высокую должность: подробности
00:16, 05 марта 2026
Призёр Олимпиады из Казахстана получила высокую должность: подробности
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана одержал разгромную победу в КХЛ
23:32, 04 марта 2026
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана одержал разгромную победу в КХЛ
