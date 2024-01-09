Глава кабмина Франции подала прошение об отставке

Глава кабмина Франции Элизабет Борн подала прошение об отставке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, президент Эммануэль Макрон принял прошение.

"Мадам премьер-министр, ваша работа на службе нашей нации была каждый день образцовой. Вы воплощали в жизнь реформы со смелостью, вовлеченностью и решимостью. От всего сердца спасибо", – написал Макрон в X.

В письме, которое приводит агентство, Борн сообщает о необходимости "как никогда" продолжать курс взятых реформ.

Ранее сообщалось, что канцлеру Германии Олафу Шольцу предрекли отставку в 2024 году.