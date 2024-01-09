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Глава кабмина Франции подала прошение об отставке

глава кабмина Франции подала в отставку Фото: Instagram/elisabeth_borne
Глава кабмина Франции Элизабет Борн подала прошение об отставке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, президент Эммануэль Макрон принял прошение.

"Мадам премьер-министр, ваша работа на службе нашей нации была каждый день образцовой. Вы воплощали в жизнь реформы со смелостью, вовлеченностью и решимостью. От всего сердца спасибо", – написал Макрон в X.

В письме, которое приводит агентство, Борн сообщает о необходимости "как никогда" продолжать курс взятых реформ.

Ранее сообщалось, что канцлеру Германии Олафу Шольцу предрекли отставку в 2024 году.

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