В Эквадоре пытаются нейтрализовать преступные группировки

Президент Эквадора Даниэль Нобоа отдал приказ нейтрализовать членов всех бандформирований. Несколько участников нападения на эквадорский телеканал TC Televisión уже задержаны полицией, сообщает Zakon.kz

По информации Telegram-канала "Ньюсач/Двач" в указе президента перечислены более 20 местных и международных банд, в составе крупнейших из них - десятки тысяч человек.

РИА Новости сообщает, что полиция Эквадора задержала нападавших на журналистов. Данных о жертвах или пострадавших в ходе операции пока нет.

RT пишет, что преступников вывели из здания телеканала TC Televisión, студия которого ранее была захвачена. Заложники освобождены.









Между тем, Telegram-канал SHOT пишет, что вооружённые бандиты начали взрывать и расстреливать полицейских на улицах Эквадора.





Власти Эквадора создали Совет безопасности для анализа ситуации в стране. Члены банд требуют от президента отменить военное положение и публикуют новые видео с казнями сотрудников тюрем и полицейских.

SHOT пишет, что вооружённые бандиты напали на среднюю школу города Гуаякиль. Сообщается о большом количестве пострадавших. Боевики устраивают набеги с захватом заложников, в том числе на полицейские участки, школы и университеты. Члены группировок публиковали видео с расправами над полицейскими и сотрудниками тюрем.

Заключенные 5 эквадорских тюрем в настоящий момент удерживают в заложниках 125 сотрудников охраны и 14 административных работников.

Ранее сообщалось, что в стране начались массовые беспорядки из-за побега лидеров влиятельных группировок, которых официально приравняли к террористам. На улицах начала появляться военная техника после объявления режима "внутреннего вооружённого конфликта", захвата местного телеканала и нескольких тюрем вооружёнными бандитами.





