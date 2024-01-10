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В Эквадоре пытаются нейтрализовать преступные группировки

В Эквадоре пытаются нейтрализовать преступные группировки Фото: https://t.me/ru2ch
Президент Эквадора Даниэль Нобоа отдал приказ нейтрализовать членов всех бандформирований. Несколько участников нападения на эквадорский телеканал TC Televisión уже задержаны полицией, сообщает Zakon.kz

По информации Telegram-канала "Ньюсач/Двач" в указе президента перечислены более 20 местных и международных банд, в составе крупнейших из них - десятки тысяч человек.

РИА Новости сообщает, что полиция Эквадора задержала нападавших на журналистов. Данных о жертвах или пострадавших в ходе операции пока нет.

RT пишет, что преступников вывели из здания телеканала TC Televisión, студия которого ранее была захвачена. Заложники освобождены.



Между тем, Telegram-канал SHOT пишет, что вооружённые бандиты начали взрывать и расстреливать полицейских на улицах Эквадора. 


Власти Эквадора создали Совет безопасности для анализа ситуации в стране. Члены банд требуют от президента отменить военное положение и публикуют новые видео с казнями сотрудников тюрем и полицейских.

SHOT пишет, что вооружённые бандиты напали на среднюю школу города Гуаякиль. Сообщается о большом количестве пострадавших. Боевики устраивают набеги с захватом заложников, в том числе на полицейские участки, школы и университеты. Члены группировок публиковали видео с расправами над полицейскими и сотрудниками тюрем.

Заключенные 5 эквадорских тюрем в настоящий момент удерживают в заложниках 125 сотрудников охраны и 14 административных работников.

Ранее сообщалось, что в стране начались массовые беспорядки из-за побега лидеров влиятельных группировок, которых официально приравняли к террористам. На улицах начала появляться военная техника после объявления режима "внутреннего вооружённого конфликта", захвата местного телеканала и нескольких тюрем вооружёнными бандитами.


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