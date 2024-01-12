В Эквадоре в заложниках у заключенных остаются 178 сотрудников тюрем

В общей сложности 178 сотрудников эквадорских тюрем, среди которых надзиратели и административно-технический персонал, находятся в заложниках у заключенных, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении пенитенциарной службы Эквадора.

"Из-за волнений и происшествий в системе отбывания наказаний в настоящий момент предпринимаются усилия по освобождению 158 агентов пенитенциарной службы, а также 20 человек административно-технического персонала, которые удерживаются в тюрьмах Эль-Оро, Котопакси, Лоха, Асуай, Тунгурауа, Каньяр и Эсмеральдас", – заявили в ведомстве.

10 января 2024 года стало известно, что президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим "внутреннего вооруженного конфликта" после того, как вооруженные люди в прямом эфире взяли в заложники ведущих телеканала.

По данным властей Эквадора, в результате беспорядков и вооруженных нападений из тюрем с разницей в несколько дней сбежали два опаснейших бандита.

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На фоне вспышки насилия со стороны местных преступных группировок властям Эквадора понадобилась американская помощь. Как заявил президент страны Даниэль Нобоа, "будет обмен российского и украинского металлолома на современное оборудование, современную технику на 200 млн долларов".

В Министерстве иностранных дел Казахстана рассказали, сколько наших соотечественников находятся в Эквадоре.

