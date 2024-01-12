В Эквадоре в заложниках у заключенных остаются 178 сотрудников тюрем
Об этом говорится в сообщении пенитенциарной службы Эквадора.
"Из-за волнений и происшествий в системе отбывания наказаний в настоящий момент предпринимаются усилия по освобождению 158 агентов пенитенциарной службы, а также 20 человек административно-технического персонала, которые удерживаются в тюрьмах Эль-Оро, Котопакси, Лоха, Асуай, Тунгурауа, Каньяр и Эсмеральдас", – заявили в ведомстве.
10 января 2024 года стало известно, что президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим "внутреннего вооруженного конфликта" после того, как вооруженные люди в прямом эфире взяли в заложники ведущих телеканала.
По данным властей Эквадора, в результате беспорядков и вооруженных нападений из тюрем с разницей в несколько дней сбежали два опаснейших бандита.
Материал по теме
На фоне вспышки насилия со стороны местных преступных группировок властям Эквадора понадобилась американская помощь. Как заявил президент страны Даниэль Нобоа, "будет обмен российского и украинского металлолома на современное оборудование, современную технику на 200 млн долларов".
В Министерстве иностранных дел Казахстана рассказали, сколько наших соотечественников находятся в Эквадоре.