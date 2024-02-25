Ситуация в Украине: Зеленский раскрыл, от кого зависит приглашение страны в НАТО

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Президент Владимир Зеленский рассказал, от кого на сегодня зависит приглашение Украины в НАТО. Об этом он заявил во время пресс-конференции. По его словам, этот вопрос зависит от США и Германии, сообщает Zakon.kz.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия знала о планах украинского контрнаступления еще до его начала. "Я не смогу сказать вам детали этого плана, потому что... чем меньше людей знает о планах украинской армии, тем быстрее будет победа и неожиданный результат для россиян. И скажу вам откровенно − наши контрнаступательные действия осенью прошлого года были на столе у Кремля до того, как начались контрнаступательные действия. Точка", – сказам он.

Центральное разведывательное управление США создало 12 секретных военных баз на территории Украины, а также снабжает данными для ракетных ударов Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет The New York Times.

"Мне не позвонит Путин, он не хочет заканчивать эту войну", — заявил Зеленский на вопрос о том, что он будет делать, если ему сегодня ночью позвонит президент России Владимир Путин.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Европейский союз готовиться к длительному "периоду напряженности" в отношениях с Россией на фоне конфликта РФ с Украиной. В своей статье для испанской газеты Ideal политик призвал ЕС предоставить Украине "обязательства по безопасности", чтобы повысить ее устойчивость на всех фронтах в конфликте с РФ. Политик назвал одним из таких обязательств членство Украины в союзе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в ситуации с блокированием польскими фермерами переходов на границе с Украиной можно увидеть "российский след". Такое мнение он выразил на конференции "Украина. 2024 год". Кулеба добавил, что в этой обстановке Украине нужно "сохранять единство с союзниками".

Спецслужбы Германии контактируют с коллегами из Испании, расследующими убийство российского пилота вертолета Ми-8 Максима Кузьминова, сдавшегося Украине. Об этом сообщила Bild глава немецкого МВД Нэнси Фезер. "Наши органы безопасности находятся в контакте с испанскими властями. Расследование убийства российского перебежчика там идет полным ходом", — сказала она.

Неизвестные лица в Польше высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов железнодорожного состава, следующего в порт города Гданьска. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Папа Римский Франциск призвал к поиску дипломатических способов окончания конфликта в Украине. С таким заявлением он выступил в ходе еженедельной молитвы.

Германия решила увеличить объем выделяемой Украине гуманитарной помощи на 100 млн евро, тем самым доведя общую сумму до 1 млрд евро. Об этом сообщил МИД Германии. "Мы увеличиваем нашу гуманитарную помощь на 100 миллионов евро до 1 миллиарда евро", — сказала глава МИД Анналена Бербок. Читайте также "Пойду. Передайте им": Лукашенко заявил, что будет снова баллотироваться в президенты Стал известен райдер Клавы Коки Китай планирует обеспечить запуск к Луне космического корабля нового поколения

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