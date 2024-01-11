Таролог предсказала эру землетрясений

Таролог Марианна Абравитова рассказала, что природные катаклизмы не являются чем-то необычным, а наоборот – закономерны, сообщает Zakon.kz.

Участившиеся землетрясения на Земле – в конце прошлого года в Турции, в начале этого в Японии, Аргентине, США – неспроста.

По словам Абравитовой, землетрясения заложены в сценарий развития Земли. Именно поэтому случившиеся подземные толчки не последние – на протяжении всего 2024 года они будут случаться.

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"Трясет и будет трясти весь год. Это действительно эра землетрясений, торнадо, цунами, оползней и лавин. Это все будет в больших количествах. К этому надо приспосабливаться сейчас человечеству", – сказала она 5-tv.ru.

Она отметила, что вместе с этим "трясти" будет и человечество, и каждого человека отдельно. По ее словам, в жизни каждого случатся всевозможные события. Именно благодаря им в каждом человеке произойдет трансформация. Большинство этот экзамен в 2024-м пройдут успешно.

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