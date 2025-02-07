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Общество

Казахстанка отсудила 100 тысяч тенге у таролога после измены мужа

Казахстанка отсудила 100 тысяч тенге у таролога после измены мужа, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 15:27 Фото: pexels
Жительница Костаная столкнулась с изменой супруга. Обманутая решила прибегнуть к помощи таролога, чтобы узнать о своей дальнейшей судьбе, сообщает Zakon.kz.

Эзотерик провел свою консультацию онлайн. Карты выдали следующий расклад: мужчина остается в семье и продолжат супруги жить душа в душу. За свою работу "специалист" взял 100 тысяч тенге.

К сожалению, у судьбы были другие планы. Неверный муж все-таки ушел из семьи.

Тогда женщина потребовала у таролога деньги назад. Все пришлось решать через суд.

"Согласно договоренности сторон, в случае отсутствия должного результата ответчик возвращает полную сумму. Таким образом, при уведомлении ответчика о возврате уплаченной суммы ответчик, приводя различные причины, сумму не возвращал".Пресс-секретарь Костанайского облсуда Ляззат Байгожина

В итоге, как отмечено в публикации регионального издания Алау, закон оказался на стороне женщины. Таролога обязали вернуть потраченные деньги и приговор вступил в законную силу.

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Ранее мы сообщали о другой интересной ситуации, произошедшей в Индии. Тогда жительница Калькутты уговорила своего мужа продать почку на черном рынке за 1 млн рупий (почти 6 млн тенге). По ее словам, это было необходимо для образования и свадьбы их дочери. Но, как оказалось в итоге, жена позаботилась лишь о своем будущем.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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