Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Коронавирус вернулся: в Мажилисе ввели масочный режим

Казахстан Мажилис масочный режим Фото: pixabay
В Мажилисе Парламента ввели масочный режим из-за неблагоприятной обстановки с коронавирусом, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Мажилиса объявила о переходе на онлайн-формат работы и введении масочного режима.

"В соответствии с постановлением главного санитарного врача МЦ Управления делами президента Темиргалиевой А.К. от 6 февраля 2024 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции на территории здания Мажилиса Парламента с 7 февраля введен обязательный масочный режим и другие профилактические меры. Проведение совещаний и других массовых мероприятий переводится в онлайн-формат или проводится со строгим соблюдением масочного режима и санитарных норм".Пресс-служба Мажилиса РК

Журналистов попросили соблюдать вышеуказанные меры до официального снятия ограничений и иметь при себе медицинские маски.

6 февраля стало известно о том, что одним из заболевших стал спикер Мажилиса Ерлан Кошанов. Он ушел на больничный и не присутствовал на пленарном заседании с участием президента.

Кроме того, 7 февраля в Акорде сообщили, что и Канат Бозумбаев заболел коронавирусом. Он находится на больничном.

Читайте также

Ситуация с ТД "Ақшың" находится на строгом контроле акимата области Абай
Ситуация с ТД "Ақшың" находится на строгом контроле акимата области Абай
ВВП Казахстана вырос в 2023 году на 5,1%. Экономику поддержали инвестиции
ВВП Казахстана вырос в 2023 году на 5,1%. Экономику поддержали инвестиции
Казахстан ОСМС Альназарова
Новая глава Минздрава об ОСМС: Вопрос о закрытии не стоит
Жадра Жулмухаметова
Мажилис Парламента РК Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших
В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: