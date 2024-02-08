Коронавирус вернулся: в Мажилисе ввели масочный режим

В Мажилисе Парламента ввели масочный режим из-за неблагоприятной обстановки с коронавирусом, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Мажилиса объявила о переходе на онлайн-формат работы и введении масочного режима.

"В соответствии с постановлением главного санитарного врача МЦ Управления делами президента Темиргалиевой А.К. от 6 февраля 2024 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции на территории здания Мажилиса Парламента с 7 февраля введен обязательный масочный режим и другие профилактические меры. Проведение совещаний и других массовых мероприятий переводится в онлайн-формат или проводится со строгим соблюдением масочного режима и санитарных норм". Пресс-служба Мажилиса РК

Журналистов попросили соблюдать вышеуказанные меры до официального снятия ограничений и иметь при себе медицинские маски.

6 февраля стало известно о том, что одним из заболевших стал спикер Мажилиса Ерлан Кошанов. Он ушел на больничный и не присутствовал на пленарном заседании с участием президента.

Кроме того, 7 февраля в Акорде сообщили, что и Канат Бозумбаев заболел коронавирусом. Он находится на больничном.