Ситуация в Украине: законопроект о мобилизации отозвали, Зеленский призвал уехавших из страны мужчин вернуться

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Кабинет министров Украины отозвал на доработку законопроект о мобилизации. Об этом свидетельствует изменение статуса документа на сайте Верховной Рады Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал уехавших из страны мужчин вернуться и помочь своей родине. Его слова приводит "Украинская правда".

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Латвию. Об этом сообщает УНИАН в Telegram. В ходе визита Зеленский проведет встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем и представителями правительства страны. Ринкевич встретил украинского лидера в Риге.



Президент Латвии Эдгар Ринкевич сообщил на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским о том, что Латвия готовит новый пакет помощи Украине, включающий гаубицы, боеприпасы, экипировку, средства связи, противотанковое оружие, вертолеты и другое вооружение.

Украина получит более миллиарда евро от Эстонии за три года. Об этом сообщил эстонский президент Алар Карис, цитирует издание "Европейская правда".

Генеральная прокуратура Украины получила первые предварительные свидетельства использования ракет, изготовленных в Северной Корее, заявил в эфире "Суспільне. Спротив генпрокурор Украины Андрей Костин. По его словам, ракеты северокорейского производства использовались, в частности, 2 января при обстреле Харькова.



Пентагон выпустил доклад, в котором признается, что военная помощь Украине плохо отслеживалась и контролировалась. Генеральный инспектор американского оборонного ведомства обнаружил, что представители минобороны и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли быстро или полностью отчитаться обо всех из почти 40 тыс. единиц оружия, отправленных в Украину, пишет газета New York Times, ознакомившаяся с отчетом.

В результате обстрела села Ивановка в Херсонской области погиб мужчина, из-за удара по Херсону ранена женщина, сообщил в телеграм-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о создании целевой группы, которая будет координировать разминирование в их территориальных водах в Черном море, сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня в российско-украинском конфликте не приведет к политическому диалогу и будет выгодно только России.

Тринадцать человек, которые пострадали в результате обстрелов Белгородской области со стороны Украины с 29 декабря, выписаны из больниц, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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