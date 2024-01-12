Ситуация в Украине: законопроект о мобилизации отозвали, Зеленский призвал уехавших из страны мужчин вернуться
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Кабинет министров Украины отозвал на доработку законопроект о мобилизации. Об этом свидетельствует изменение статуса документа на сайте Верховной Рады Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал уехавших из страны мужчин вернуться и помочь своей родине. Его слова приводит "Украинская правда".
- Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Латвию. Об этом сообщает УНИАН в Telegram. В ходе визита Зеленский проведет встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем и представителями правительства страны. Ринкевич встретил украинского лидера в Риге.
- Президент Латвии Эдгар Ринкевич сообщил на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским о том, что Латвия готовит новый пакет помощи Украине, включающий гаубицы, боеприпасы, экипировку, средства связи, противотанковое оружие, вертолеты и другое вооружение.
- Украина получит более миллиарда евро от Эстонии за три года. Об этом сообщил эстонский президент Алар Карис, цитирует издание "Европейская правда".
- Генеральная прокуратура Украины получила первые предварительные свидетельства использования ракет, изготовленных в Северной Корее, заявил в эфире "Суспільне. Спротив генпрокурор Украины Андрей Костин. По его словам, ракеты северокорейского производства использовались, в частности, 2 января при обстреле Харькова.
- Пентагон выпустил доклад, в котором признается, что военная помощь Украине плохо отслеживалась и контролировалась. Генеральный инспектор американского оборонного ведомства обнаружил, что представители минобороны и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли быстро или полностью отчитаться обо всех из почти 40 тыс. единиц оружия, отправленных в Украину, пишет газета New York Times, ознакомившаяся с отчетом.
- В результате обстрела села Ивановка в Херсонской области погиб мужчина, из-за удара по Херсону ранена женщина, сообщил в телеграм-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
- Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о создании целевой группы, которая будет координировать разминирование в их территориальных водах в Черном море, сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня в российско-украинском конфликте не приведет к политическому диалогу и будет выгодно только России.
- Тринадцать человек, которые пострадали в результате обстрелов Белгородской области со стороны Украины с 29 декабря, выписаны из больниц, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
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