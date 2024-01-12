Япония отреагировала на обещание Путина посетить Курилы
Фото: phxere
11 января 2024 года президент России Владимир Путин пообещал когда-нибудь обязательно посетить Курильские острова. Он отметил, что никогда там не был. После этого в Японии заявили, что будут следить за ситуацией и реагировать при необходимости, сообщает Zakon.kz.
Об этом сказал генсек японского Кабмина Ёсимаса Хаяси.
"Я воздержусь от того, чтобы комментировать каждое заявление российских правительственных лиц. Однако правительство будет следить за ситуацией и реагировать соответствующим образом".Ёсимаса Хаяси
Как отмечено в публикации ТАСС, Хаяси повторил позицию Японии в отношении России, отметив, что Токио будет сохранять санкции против Москвы и продолжать поддержку Киева.
Москва и Токио с середины XX века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил.
После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов.
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