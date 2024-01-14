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Найденные в Перу похожие на пришельцев фигуры оказались куклами

Фото: скриншот видео/Twitter/ KanekoaTheGreat Фото: скриншот видео/Twitter/ KanekoaTheGreat
В Перу опровергли инопланетное происхождение двух похожих на людей кукол. Предметы изготовлены из бумаги, клея и металла, которыми скреплены кости людей и животных. При этом в процессе использовался современный клей, а значит, куклы были собраны относительно недавно, сообщает Zakon.kz.

Предметы изготовлены из бумаги, клея, металла, а также костей людей и животных, сообщает Associated Press. Полученные результаты опровергают слухи о якобы инопланетном происхождении фигур.

"Вывод прост: это куклы, собранные из костей животных. Использовался современный синтетический клей. Их не собирали в доиспанские времена", – говорит судебный археолог Флавио Эстрада.

Прокуратура пока не определила, кому принадлежат объекты. Официальные лица лишь заявили, что предполагаемым получателем предметов был гражданин Мексики.

Журналист Хосе Хайме Моссан принес в мексиканский конгресс две коробки с предполагаемыми мумиями, найденными в Перу. Сотрудник СМИ утверждал, что эти "существа не являются частью нашей земной цивилизации".

Перуанская прокуратура установила, что предполагаемые тела инопланетян - это "недавно изготовленные куклы, покрытые смесью бумаги и синтетического клея, чтобы имитировать наличие кожи".

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