Сокровище внеземного происхождения: ученые раскрыли тайну древнего клада в Испании

Ученые выяснили, что два предмета из знаменитого клада бронзового века, найденного в Испании более 60 лет назад, были изготовлены из метеоритного железа – металла внеземного происхождения, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о потускневшем браслете и сильно корродированной полой полусфере с золотым декором. Результаты исследования опубликованы в журнале Trabajos de Prehistoria.

Артефакты входят в состав так называемого сокровища Вильены – комплекса из 66 предметов, преимущественно золотых украшений, обнаруженного в 1963 году в современной провинции Аликанте. Этот клад считается одним из важнейших памятников ювелирного искусства бронзового века в Европе. Большинство изделий датируются периодом между 1500 и 1200 годами до нашей эры.

Два предмета долгое время вызывали сомнения у исследователей. Их внешний вид напоминал железные изделия, что не соответствовало принятой хронологии: на Пиренейском полуострове железный век начался лишь около 850 года до нашей эры, значительно позже создания клада.

Разгадка оказалась связана с особенностями состава металла. В отличие от земного железа, метеоритное содержит повышенное количество никеля. Именно этот химический признак позволил ученым предположить внеземное происхождение артефактов. Получив разрешение Археологического музея Вильены, исследователи взяли микропробы с поверхности предметов и проанализировали их методом масс-спектрометрии.

Несмотря на сильную коррозию, осложнившую анализ, результаты показали, что оба изделия с высокой долей вероятности изготовлены из метеоритного железа. Это позволяет отнести их к тому же периоду, что и остальные предметы клада – XIV-XII векам до нашей эры.

Авторы исследования отмечают, что находки могут быть первыми подтвержденными изделиями из метеоритного железа на территории Иберийского полуострова. Это свидетельствует о более высоком уровне металлургических навыков местных мастеров бронзового века, которые умели работать с редким и престижным материалом, "упавшим с неба".

В то же время ученые подчеркивают, что окончательные выводы делать рано: из-за состояния артефактов полученные данные нельзя считать полностью однозначными. В дальнейшем планируется использовать современные неинвазивные методы анализа, которые позволят подтвердить происхождение металла без повреждения уникальных находок.

