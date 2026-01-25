#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
503.35
590.63
6.62
Наука и технологии

Сокровище внеземного происхождения: ученые раскрыли тайну древнего клада в Испании

сокровище, Испания, железо, ученые, клад , фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 01:47 Фото: museovillena.com
Ученые выяснили, что два предмета из знаменитого клада бронзового века, найденного в Испании более 60 лет назад, были изготовлены из метеоритного железа – металла внеземного происхождения, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о потускневшем браслете и сильно корродированной полой полусфере с золотым декором. Результаты исследования опубликованы в журнале Trabajos de Prehistoria.

Артефакты входят в состав так называемого сокровища Вильены – комплекса из 66 предметов, преимущественно золотых украшений, обнаруженного в 1963 году в современной провинции Аликанте. Этот клад считается одним из важнейших памятников ювелирного искусства бронзового века в Европе. Большинство изделий датируются периодом между 1500 и 1200 годами до нашей эры.

Два предмета долгое время вызывали сомнения у исследователей. Их внешний вид напоминал железные изделия, что не соответствовало принятой хронологии: на Пиренейском полуострове железный век начался лишь около 850 года до нашей эры, значительно позже создания клада.

Разгадка оказалась связана с особенностями состава металла. В отличие от земного железа, метеоритное содержит повышенное количество никеля. Именно этот химический признак позволил ученым предположить внеземное происхождение артефактов. Получив разрешение Археологического музея Вильены, исследователи взяли микропробы с поверхности предметов и проанализировали их методом масс-спектрометрии.

Несмотря на сильную коррозию, осложнившую анализ, результаты показали, что оба изделия с высокой долей вероятности изготовлены из метеоритного железа. Это позволяет отнести их к тому же периоду, что и остальные предметы клада – XIV-XII векам до нашей эры.

Авторы исследования отмечают, что находки могут быть первыми подтвержденными изделиями из метеоритного железа на территории Иберийского полуострова. Это свидетельствует о более высоком уровне металлургических навыков местных мастеров бронзового века, которые умели работать с редким и престижным материалом, "упавшим с неба".

В то же время ученые подчеркивают, что окончательные выводы делать рано: из-за состояния артефактов полученные данные нельзя считать полностью однозначными. В дальнейшем планируется использовать современные неинвазивные методы анализа, которые позволят подтвердить происхождение металла без повреждения уникальных находок.

А ранее ученые приблизились к разгадке о происхождении жизни на Земле.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Найденный археологами наконечник стрелы оказался внеземного происхождения
13:56, 09 августа 2023
Найденный археологами наконечник стрелы оказался внеземного происхождения
Археологи нашли 3000-летний топор из внеземного металла
07:58, 28 августа 2025
Археологи нашли 3000-летний топор из внеземного металла
Ученые раскрыли происхождение огромного кратера под Северным морем
14:49, 20 сентября 2025
Ученые раскрыли происхождение огромного кратера под Северным морем
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: