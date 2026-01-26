#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Археологов поразил инструмент возрастом 500 тысяч лет: чем он оказался

Руины, раскопки, камни, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 08:55 Фото: pexels
Археологи из Университетского колледжа Лондона и Музея естествознания описали открытие необычного доисторического инструмента, который был изготовлен из кости слона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Discover Wildlife, такой артефакт был найден в 1990-х годах на археологических раскопках в Боксгрове в Западном Сассексе (Англия), но только недавно был идентифицирован как большее, чем просто фрагмент кости.

Речь идет о молотке, который является самым старым инструментом, изготовленным из кости слона и когда-либо найденным в Европе. Известно, что ему 500 тысяч лет, что примерно на 200 тысяч лет больше, чем возраст Homo sapiens. Это говорит о том, что его изготовил более древний вид человека.

Фото: NHM Photo Unit

Исследователи считают, что его могли изготовить либо неандертальцы, либо современный им вид, известный как Homo heidelbergensis. Сложная конструкция молотка говорит о том, что эти ранние люди были искусными мастерами и прекрасно приспособились к среде, в которой жили.

Отмечается, что молоток длиной 11 см, шириной 6 см и толщиной 3 см имеет примерно такой же размер, как брусок мыла. Также на нем есть много следов, которые свидетельствуют о том, что его специально сформировали и интенсивно использовали.

Ранее стало известно, что ученые нашли сокровище внеземного происхождения.

Аксинья Титова
