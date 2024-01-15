Более 20 шахтеров погибли из-за оползня в Танзании

Президент Танзании Самия Сулуху Хассан заявил о том, что не менее 21 шахтера погибли на севере страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство Франс Пресс.

"С большой печалью я получила сообщения о смертях более чем 21 человека после оползня на шахте Нгалита в регионе Симию", – сказала президент.

Президент также заявила, что спасательные службы в сотрудничестве с местными властями ведут поиск тел, которые продолжают находиться под завалами.

О возможных выживших не сообщается.

Ранее, в декабре, более 40 человек погибли в результате наводнения в Танзании.