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Более 20 шахтеров погибли из-за оползня в Танзании

шахтеры погибли в Танзании Фото: rawpixel
Президент Танзании Самия Сулуху Хассан заявил о том, что не менее 21 шахтера погибли на севере страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство Франс Пресс.

"С большой печалью я получила сообщения о смертях более чем 21 человека после оползня на шахте Нгалита в регионе Симию", – сказала президент.

Президент также заявила, что спасательные службы в сотрудничестве с местными властями ведут поиск тел, которые продолжают находиться под завалами.

О возможных выживших не сообщается.

Ранее, в декабре, более 40 человек погибли в результате наводнения в Танзании.

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