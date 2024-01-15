Более 20 шахтеров погибли из-за оползня в Танзании
Фото: rawpixel
Президент Танзании Самия Сулуху Хассан заявил о том, что не менее 21 шахтера погибли на севере страны, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет агентство Франс Пресс.
"С большой печалью я получила сообщения о смертях более чем 21 человека после оползня на шахте Нгалита в регионе Симию", – сказала президент.
Президент также заявила, что спасательные службы в сотрудничестве с местными властями ведут поиск тел, которые продолжают находиться под завалами.
О возможных выживших не сообщается.
Ранее, в декабре, более 40 человек погибли в результате наводнения в Танзании.
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