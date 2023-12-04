Более 40 человек погибли в результате наводнения в Танзании

Сильные дожди, обрушившиеся на восточно-африканскую страну в субботу, привели к масштабным оползням, в результате которых погибли по меньшей мере 47 человек, сообщает Zakon.kz.

Последние данные, опубликованные местными властями, сообщают, что 47 человек погибли и еще 85 пострадали в результате мощной стихии, обрушившейся на Танзанию. Как заявляют официальные лица страны, количество погибших "вероятно будет расти", передает DailyMail.

Восточная Африка, которая до недавнего времени переживала беспрецедентную засуху, теперь пережила недели проливных дождей и наводнений, связанных с погодным явлением Эль-Ниньо.

В прошлом месяце проливные дожди уничтожили и повредили имущество по всей Танзании, а урожай фермеров также пострадал.

Эль-Ниньо – это естественный погодный режим, возникающий в Тихом океане и вызывающий повышение температуры во всем мире. Это может привести к засухе в некоторых районах и проливным дождям в других.

Ранее проливной дождь спровоцировал наводнение и оползень на индонезийском острове Суматра, в результате чего пропали без вести по меньшей мере 12 человек.