Автобусы загорелись после ДТП в Танзании: погибли 38 человек

Как минимум 38 человек погибли и еще 28 пострадали в результате лобового столкновения двух автобусов в Танзании, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Xinhua, авария произошла вечером, 28 июня 2025 года, недалеко от города Моши. У одного автобуса лопнула шина, водитель потерял управление и врезался в другой автобус. Оба транспортных средства загорелись.

"Один автобус вез людей, направлявшихся на свадебную церемонию. Другой – дальнего следования, направлялся из Моши в Тангу", – говорится в сообщении.

Фото: Х/TheCitizenTz

22 из 28 пострадавших получили медицинскую помощь и были выписаны из больницы. Шесть человек остаются под наблюдением врачей.

Ранее стало известно о пожаре на туристическом катамаране, который находился в Японском море. На его борту были 12 человек. К счастью, их успели забрать проходящие мимо суда.