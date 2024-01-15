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Звание адмирала флота получил новый король Дании

король Дании Фото: X(Twitter)/@AlmanachGotha
Министерство обороны Дании заявило о том, что Его Величество король Дании Фредерик Х получил звание адмирала флота и четырехзвездного генерала сухопутных и военно-воздушных сил страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз ведомства, новый король "имеет большой военный опыт, полученный в вооруженных силах, где Его Величество проходил обучение ряду специальностей и службу по всему королевству".

"Я рад, что новый правитель, Его Величество король Фредерик Х получил звание адмирала и четырехзвездного генерала. Это абсолютно естественно с учетом тех многолетних связей, что существуют у короля с вооруженными силами", – заявил по этому поводу министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

Военная подготовка Фредерика Х началась в 1986 году в королевской лейб-гвардии. В 1995 году новый монарх прошел курс в Корпусе водолазов. В 2000 году участвовал в экспедиции "Сириус 2000", в ходе которой преодолел за четыре месяца на санях 2,8 тыс. километров к северу от Гренландии.

С 2001 года по 2002 год король проходил в Военной академии повышение квалификации командиров. В 2002-2003 годах он служил в Командовании обороны (военный орган или управление при министерстве обороны), а с 2003 года преподавал на кафедре стратегии Военной академии. В апреле 2015 года Фредерик Х получил звание контр-адмирала ВМФ и генерал-майора сухопутных и военно-воздушных сил.

Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Дании Фредерику X по случаю его вступления на престол.

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