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Королю Дании посвятили новую почтовую марку

Дания, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 04:04 Фото: Instagram/detdanskekongehus
В честь дня рождения короля Дании Фредерика X выпустили специальную почтовую марку, сообщает Zakon.kz.

Датская почтовая компания PostNord начала продажу первой марки с изображением нового монарха Фредерика X. Марка выпущена в честь дня рождения короля, который состоялся 26 мая. Информация об этом вышла на страницах в Instagram почтовой службы страны и самого монарха.

Дания, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 04:04

Фото: Instagram/postnorddk

Но это не первый раз, когда Его Величество появляется на марке. Впервые он был изображен на марках совсем маленьким ребенком, в свой 18-й день рождения.

Дания, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 04:04

Фото: Instagram/postnorddk

Также в его честь были выпущены еще другие три марки.

В мае фотосессия королевской семьи Испании была приурочена к 20-летию свадьбы Филиппа и Летиции.

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