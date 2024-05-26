Королю Дании посвятили новую почтовую марку

В честь дня рождения короля Дании Фредерика X выпустили специальную почтовую марку, сообщает Zakon.kz.

Датская почтовая компания PostNord начала продажу первой марки с изображением нового монарха Фредерика X. Марка выпущена в честь дня рождения короля, который состоялся 26 мая. Информация об этом вышла на страницах в Instagram почтовой службы страны и самого монарха.

Фото: Instagram/postnorddk

Но это не первый раз, когда Его Величество появляется на марке. Впервые он был изображен на марках совсем маленьким ребенком, в свой 18-й день рождения.

Фото: Instagram/postnorddk

Также в его честь были выпущены еще другие три марки.

В мае фотосессия королевской семьи Испании была приурочена к 20-летию свадьбы Филиппа и Летиции.