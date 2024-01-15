Умер актер из новогоднего фильма "Елки" Адылбек Атыхаев

В возрасте 57 лет умер российский актер Адылбек Атыхаев, сыгравший дворника в новогоднем фильме "Елки", сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила студия Bazelevs в Telegram.

"Друзья, сегодня день глубокой печали. 12 января скончался Адылбек Атыхаев. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, всем близким и друзьям", – говорится в сообщении.

Как отметили в студии, актер более 20 лет своей жизни посвятил работе в Bazelevs.

Причина его смерти не раскрывается.

Персонаж Адылбека Атыхаева появлялся в нескольких частях франшизы "Елки". В самом первом фильме 2010 года он пишет на снегу на Кремлевской набережной "На Деда Мороза надейся, а сам не плошай", и эту фразу президент произносит в своем новогоднем обращении. Это оказывает влияние на сюжет картины.

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