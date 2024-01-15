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60% населения Земли обеднели с начала 2020-х

60% населения Земли обеднели с начала 2020-х Фото: pixabay
Разрыв в доходах самых богатых и самых бедных людей в мире с начала 2020-х годов резко увеличился: беднейшие 60% населения планеты стали еще беднее, а пятеро богатейших – еще богаче, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian со ссылкой на очередной отчет международной организации Oxfam, с 2020 года состояние пяти богатейших людей Земли удвоилось и составило 869 млрд долларов. В то же время 60% населения планеты, у которых наименьший доход – а это около 5 млрд человек – стали еще беднее.

По данным Oxfam, огромный разрыв между доходами сверхбогатых миллиардеров и остального населения Земли будет продолжать расти и дальше. Совокупное состояние всех долларовых миллиардеров с 2020 года выросло на 3,3 трлн долларов. Доходы сверхбогатых бизнесменов росли в три раза быстрее мировых темпов инфляции.

В течение следующего десятилетия на планете появится первый обладатель состояния, превышающего 1 трлн долларов. В то же время проблему бедности в глобальных масштабах не удастся решить еще как минимум 229 лет. В 52 странах мира средние реальные зарплаты 800 млн работников с начала десятилетия снизились в общей сложности на 1,5 трлн долларов всего за два года.

Пятью самыми богатыми людьми в мире авторы исследования назвали Илона Маска (Tesla), Бернарда Арно (Louis Vuitton Moët Hennessy), Джеффа Безоса (Amazon), Ларри Эллисона (Oracle) и Марка Цукерберга (Meta). Вероятно, кто-то из них может стать первым долларовым триллионером. Их состояние с начала десятилетия увеличилось суммарно на 464 млрд долларов, то есть на 114%.

"1% богатейших людей владеют 59% мировых финансовых активов, в том числе акциями, долями в компаниях и ценными бумагами", – отмечает The Guardian.

Ранее стало известно, что миллиардера Илона Маска признали богатейшим человеком в мире по версии Forbes.

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