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Самый завидный жених Азии сыграл свадьбу на 5 тысяч гостей

Брунейский принц Абдул Матин Болкиах женился Фото: Instagram/tmski
Брунейский принц Абдул Матин Болкиах, которого называли "самым завидным женихом Азии", женился. Свадьба одного из богатейших людей континента стала грандиозным событием для маленького государства Бруней, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Telegraph, свадьба принца Абдула Матина Болкиаха стала грандиозным праздником для небольшого султаната Бруней, где живут 464 тыс. человек. Свадебные торжества продлятся десять дней.

Улицы города Бандар-Сери-Бегаван, столицы государства, оказались заполнены толпами брунейцев, которые пришли пожелать счастья 32-летнему принцу и его избраннице. В воскресенье 14 января свадебный кортеж проехал по улицам столицы в сопровождении 40 солдат с копьями под канонаду из 17 пушек, а 15 января состоится торжественный банкет, на который приглашены пять тысяч гостей.

В первую очередь всеобщее внимание к свадьбе связано с имиджем Абдула Матина, которого называют "самым завидным женихом Азии". Личное состояние брунейского принца оценивают в 30 млрд долларов. Он владеет коллекцией из семи тысяч автомобилей, питает страсть к экзотическим питомцам (включая тигров) и считается звездой Instagram, где у него 2,6 млн подписчиков. Абдул Матин вряд ли унаследует престол (он десятый ребенок султана), но крайне популярен как внутри страны, так и в целом в Юго-Восточной Азии.

Невеста принца, 29-летняя Янг Мулия Аниша Роснах, происходит из влиятельной семьи советников султана и владеет собственной туристической компанией.

Принц Абдул Матин считался одним из наиболее завидных холостяков Азии уже несколько лет.

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