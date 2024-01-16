Испанский мотогонщик умер в результате аварии на ралли-марафоне "Дакар"

45-летний испанский мотогонщик Карлес Фалькон скончался от полученных травм после аварии на втором этапе ралли-марафона "Дакар", сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила команда TwinTrail Racing в Facebook

"В понедельник, 15 января, Карлес покинул нас. Медики подтвердили, что неврологические повреждения, вызванные остановкой сердца в момент аварии, оказались необратимы. Он покинул нас, занимаясь тем, что было его мечтой – участвуя в "Дакаре". Он наслаждался собой, был счастлив гонкам на мотоцикле. Мы должны помнить его за его улыбку и за счастье, которое он дарил всем", – говорится в заявлении команды.

Фалькон упал с мотоцикла в конце второго этапа 7 января, в результате чего получил травму головы. Гонщика пришлось реанимировать прямо на трассе. После оказания первой помощи Фалькона доставили в больницу. Позднее ему были диагностированы отек мозга, который вызвал кому, перелом позвоночника, ребер, ключицы и запястья.

Фалькон в 2022 году занял 68-е место в зачете мотоциклистов.

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