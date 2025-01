Чемпион мира по ралли сошел с "Дакара" после аварии

8 января экипаж Лёба и бельгийца Фабиана Люрквина перевернулся на 12-м км спецучастка и в зачете внедорожников проиграл более часа соперникам.

После финиша стало известно, что на их машине поврежден каркас безопасности. По правилам Лёб и Люрквин не могут продолжить гонку.

