Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Пакистан провел серию ударов по целям, расположенным на территории Ирана. По заявлению МИД Пакистана, речь идет о базах сепаратистов. Ранее Иран нанес авиаудар по базам группировки "Джейш аль-Адль" в Пакистане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МИД Пакистана, утром 18 января пакистанские военные провели "серию тщательно скоординированных целевых ударов" по целям на территории иранской провинции Систан и Белуджистан. В официальном релизе МИД говорится, что речь идет об "укрытиях террористов", и в результате операции было уничтожено некоторое количество боевиков.

"В последние несколько лет в наших взаимоотношениях с Ираном Пакистан неоднократно выражал серьезное беспокойство по поводу укрытий и оплотов, которые обустроили террористы пакистанского происхождения, называющие себя "сармачарами", в неуправляемых районах на территории Ирана. Пакистан делился многочисленными досье, содержавшими конкретные доказательства присутствия и активности этих террористов. Однако из-за отсутствия реакции на наши опасения эти так называемые сармачары продолжали безжалостно проливать кровь невинных пакистанцев", – говорится в заявлении МИД Пакистана.

По заявлению министерства, Пакистан продолжит "предпринимать все необходимые шаги" для обеспечения собственной безопасности. При этом в МИД страны подчеркнули, что всецело уважают суверенитет и территориальную целостность Ирана.

Как сообщает CNN со ссылкой на интервью вице-губернатора иранской провинции Систан и Белуджистан иранскому государственному телеканалу, в результате пакистанского обстрела погибли как минимум семь человек – три женщины и четыре ребенка. Все погибшие были иностранцами. Ракетный удар по одной из приграничных деревень произошел в 4:30 утра по местному времени. Еще один удар Пакистан нанес по окрестностям города Сараван, но в этом случае обошлось без жертв.

По данным иранских источников, государственные ведомства страны проводят расследование в связи с этими обстрелами.

Удары Пакистана по иранской территории стали явным ответом на действия Ирана, который ранее обстрелял базы военизированной суннитской группировки "Джейш аль-Адль" в пакистанском Белуджистане. Боевики "Джейш аль-Адль" ранее неоднократно брали на себя ответственность за теракты в Иране. Пакистанская сторона утверждает, что в результате этих атак погибли двое детей. Пакистан пообещал "возмездие" Ирану за обстрел своей территории.