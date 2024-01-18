Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана Фото: pixabay
Пакистан провел серию ударов по целям, расположенным на территории Ирана. По заявлению МИД Пакистана, речь идет о базах сепаратистов. Ранее Иран нанес авиаудар по базам группировки "Джейш аль-Адль" в Пакистане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МИД Пакистана, утром 18 января пакистанские военные провели "серию тщательно скоординированных целевых ударов" по целям на территории иранской провинции Систан и Белуджистан. В официальном релизе МИД говорится, что речь идет об "укрытиях террористов", и в результате операции было уничтожено некоторое количество боевиков.

"В последние несколько лет в наших взаимоотношениях с Ираном Пакистан неоднократно выражал серьезное беспокойство по поводу укрытий и оплотов, которые обустроили террористы пакистанского происхождения, называющие себя "сармачарами", в неуправляемых районах на территории Ирана. Пакистан делился многочисленными досье, содержавшими конкретные доказательства присутствия и активности этих террористов. Однако из-за отсутствия реакции на наши опасения эти так называемые сармачары продолжали безжалостно проливать кровь невинных пакистанцев", – говорится в заявлении МИД Пакистана.

По заявлению министерства, Пакистан продолжит "предпринимать все необходимые шаги" для обеспечения собственной безопасности. При этом в МИД страны подчеркнули, что всецело уважают суверенитет и территориальную целостность Ирана.

Как сообщает CNN со ссылкой на интервью вице-губернатора иранской провинции Систан и Белуджистан иранскому государственному телеканалу, в результате пакистанского обстрела погибли как минимум семь человек – три женщины и четыре ребенка. Все погибшие были иностранцами. Ракетный удар по одной из приграничных деревень произошел в 4:30 утра по местному времени. Еще один удар Пакистан нанес по окрестностям города Сараван, но в этом случае обошлось без жертв.

По данным иранских источников, государственные ведомства страны проводят расследование в связи с этими обстрелами.

Удары Пакистана по иранской территории стали явным ответом на действия Ирана, который ранее обстрелял базы военизированной суннитской группировки "Джейш аль-Адль" в пакистанском Белуджистане. Боевики "Джейш аль-Адль" ранее неоднократно брали на себя ответственность за теракты в Иране. Пакистанская сторона утверждает, что в результате этих атак погибли двое детей. Пакистан пообещал "возмездие" Ирану за обстрел своей территории.

Читайте также

Барак Обама обратился к жене
Барак Обама обратился к жене
Трамп защитил свое право на участие в выборах в штате Мэн
Трамп защитил свое право участвовать в выборах
Убила родную мать и спрятала труп в чемодан: американке дали 26 лет тюрьмы
Убила родную мать и спрятала труп в чемодан: американке дали 26 лет тюрьмы
Никита Дробны
Иран Пакистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
МВД опубликовало призыв к казахстанским водителям
Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к водителям
Депутат о контроле мобильных переводов
Депутат о контроле мобильных переводов: Предприниматели едва сводят концы с концами
69-летняя мама Алсу покорила соцсети
69-летняя мама Алсу покорила соцсети
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: