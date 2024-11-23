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Французский отец много лет насиловал свою дочь-подростка и предлагал ее незнакомцам

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 06:03 Фото: pexels
22 ноября на юго-востоке Франции к 20 годам тюрьмы приговорили мужчину, который годами насиловал свою дочь-подростка и предлагал ее незнакомцам для секса, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, 38-летний отец осужден судом юго-восточного региона Вар за принуждение к сексуальным действиям своей приемной дочери с 13 лет. Прокурор Эстель Буа описала, как отец осуществлял полный контроль над девочкой.

Он сводил ее с другими мужчинами, многие из которых были намного старше, с которыми он связывался через онлайн-объявления.

Отец утверждал, что он и его дочь были взрослыми людьми, которые по обоюдному согласию воплощали в жизнь сексуальную фантазию. Однако его признали виновным и приговорили 20 годам тюрьмы.

Выяснилось, что отец снимал на камеру сексуальные действия с участием своей дочери, у которой во время встреч были завязаны глаза.

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