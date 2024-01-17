Российского профессора задержали в Эстонии по подозрению в шпионаже

Правоохранительные органы Эстонии задержали по подозрению в шпионаже Вячеслава Морозова – профессора из России, работавшего в университете города Тарту, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, Вячеслава Морозова подозревают в разведывательной деятельности в пользу России. Утверждается, что российские спецслужбы якобы планировали с его помощью "организовать антидемократическую действия".

Вячеслав Морозов преподавал в университете Тарту международную политическую теорию. По информации ERR, профессора еще 3 января задержала полиция безопасности Эстонии (КаПо). Морозова подозревают в "проведении и поддержке разведывательной деятельности против Эстонской Республики". Ранее о задержании профессора не сообщалось.

По заявлению гендиректора КаПо Марго Паллосона, российский преподаватель якобы делился с представителями российской разведки сведениями, когда возвращался в РФ. По его словам, Морозов ездил в Россию "с определенной регулярностью". О какой именно информации идет речь, Паллосон не уточнил, но предостерег граждан Эстонии от путешествий в Россию.

Вячеслав Морозов достаточно хорошо известен в научном сообществе. Он раньше работал в Санкт-Петербургском государственном университете, затем перешел на работу в университет Тарту. В 2016-2023 годах он занимал в университете Тарту должность профессора исследований Европейского союза и России, а с 1 сентября 2023 года работал профессором международной политической теории. Он был известен как специалист по российской международной политике, сотрудничал с американскими вузами и международными научными ассоциациями.

Вячеслав Морозов высказывался против ввода российских войск на территорию Украины в феврале 2022 года. Он также призывал своих европейских коллег "не сжигать мосты" в общении с теми россиянами, которые выступили против российско-украинского военного конфликта.

В университете Тарту заявили, что задержание профессора стало для его коллег и руководства шоком, но после того, как стало известно о претензиях эстонских силовиков к Морозову, сотрудничество с ним прекратили. С 11 января профессор больше не работает в вузе.

"Мы признаем, что у нас нет оснований ставить под сомнение предшествующую работу Вячеслава Морозова, но в свете новой информации важно критически ее переосмыслить", – заявила Кристина Тонниссон, глава отделения политических исследований университета Тарту.

В сентябре 2023 года в Великобритании начался суд над пятью гражданами Болгарии, которых обвиняют в шпионаже на российскую разведку.