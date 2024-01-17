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ВОЗ призывает готовиться к всплеску нового заболевания

предупреждение Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что термин "болезнь X" существует уже давно, необходимо быть готовыми к всплеску нового заболевания, который так или иначе произойдет, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сказал на панельной дискуссии ВЭФ, который проходит в Давосе. Трансляция велась на сайте форума.

"Термин "болезнь X" привлекает немало внимания… Но это не нововведение, впервые мы использовали этот термин в 2018 году… существуют неизвестные заболевания, которые могут появиться, вопрос в том "когда", а не "если", – цитируют Гебрейесуса "РИА Новости".

Участники дискуссии "Подготовка к болезни X" обсудили необходимость мобилизации усилий в подготовке к будущим пандемиям, а также инвестиций в глобальные инициативы, чтобы обеспечить готовность систем здравоохранения к всплеску нового заболевания.

"Болезнь X" – это абстрактное заболевание, которое потенциально способно вызвать эпидемию международного масштаба. Считается, что такую эпидемию, вероятнее всего, вызовет неизвестный человечеству патоген.

Ранее сообщалось, что "болезнь X", которая может по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса, планируют обсудить на Всемирном экономическом форуме в Давосе с 15 по 19 января.

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