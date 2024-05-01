Гебрейесус предрек гуманитарную катастрофу на юге сектора Газа

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что полномасштабная операция в городе Рафах, которую готовит Израиль станет гуманитарной катастрофой, сообщает Zakon.kz.

"Мы призываем Израиль не продолжать. Мы призываем все стороны работать над прекращением огня и прочным миром", - написал Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в соцсети X.

30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны в любом случае проведет операцию в городе Рафах, потому что без его контроля начатые военные действия против ХАМАС не достигнут своей цели.

Ранее 28 апреля президент Палестины Махмуд Аббас заявил о том, что вторжение Армии обороны Израиля в Рафах станет величайшей катастрофой в истории палестинского народа.

Аббас обратился к США с просьбой остановить запланированное Израилем вторжение в Рафах, поскольку за последние 24 часа ЦАХАЛ убила 66 человек.

Ранее сообщалось, что армия Израиля наносит авиаудары по городам Аль-Завайда и Аль-Муграка в центральной части сектора Газа. До этого глава БАПОР Филипп Лаззарини выразил мнение, что Израиль готовит крупномасштабную военную операцию в Рафахе. Также он сообщил, что в Газе за полгода погибли 13 тысяч детей. Это больше, чем за четыре года во всех конфликтах мира.



