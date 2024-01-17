Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Лидера африканской секты обвинили в убийстве почти 200 детей

Лидера африканской секты обвинили в убийстве почти 200 детей Фото: pixabay
В Кении начался судебный процесс над лидером религиозной секты Полом Маккензи и 30 его последователями. Их обвиняют в убийстве детей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ABC News, 17 января Маккензи и его последователи предстали перед судом в кенийском городе Малинди по обвинению в убийстве 191 ребенка. На первом судебном заседании прокуратура подала запрос о проверке подсудимых на вменяемость. Судья удовлетворил ходатайство, процесс возобновится в начале февраля.

Пола Маккензи и его последователей обвиняют в гибели 429 человек. Все погибшие были прихожанами Международной церкви "Благая Весть", – псевдохристианской секты, которую основал Маккензи. Многие из них добровольно уморили себя голодом, поскольку верили, что только так смогут "встретиться с Иисусом Христом" после конца света.

Тела погибших членов культа обнаружили в десятках неглубоких могил на принадлежавшем Маккензи ранчо площадью в 320 гектаров. Ранчо расположено в лесу Шакахола в прибрежном округе Килифи. Полиция вышла на след Маккензи после того, как 15 сильно истощенных членов секты смогли сбежать с ранчо и рассказали, что проповедник приказывал им поститься буквально до смерти. Лидер секты утверждал, что конец света вот-вот настанет, и только его последователи, уморившие себя голодом, смогут попасть в рай.

"Оказавшись в поселениях, основанных Маккензи, его последователи не могли ни добровольно уйти оттуда, ни взаимодействовать между собой. Последователей секты заставляли уничтожать документы, в том числе удостоверения личности, документы на недвижимость, дипломы об образовании, свидетельства о рождении и браке", – говорится в отчете кенийской прокуратуры.

Из-за уничтожения документов останки 180 из 191 детей, погребенных в Шакахоле, до сих пор не опознали.

Большинство погибших членов культа умерли от истощения, но некоторых задушили или удавили. После задержания сектантов 95 из них, включая Пола Маккензи, предъявили обвинения в убийствах, пытках, насилии над детьми и других тяжких преступлениях. Лидер культа уже отбывает тюремное заключение: Маккензи осудили по другому делу за то, что он содержал подпольную киностудию и снимал фильмы религиозного содержания, не имея лицензии.

Ранее стало известно, что Маккензи использовал бандитов для убийства тех членов секты, которые "умирали слишком долго".

Читайте также

актер
Арнольда Шварценеггера задержали в немецком аэропорту
ситуация в Украине
Ситуация в Украине: Германия обновила пакет военной помощи, Нидерланды хотят лишить украинцев статуса беженцев
20 человек погибли при взрыве на фабрике фейерверков в Таиланде
20 человек погибли при взрыве на фабрике фейерверков в Таиланде
Никита Дробны
Африка Кения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Новая спецвыплата в Казахстане: как и кому она выплачивается
Новая спецвыплата в Казахстане: как и кому она выплачивается
Приятные сюрпризы: гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака
Судьба приготовила приятные сюрпризы нескольким знакам зодиака
Депутат о контроле мобильных переводов
Депутат о контроле мобильных переводов: Предприниматели едва сводят концы с концами
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: