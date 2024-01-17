Лидера африканской секты обвинили в убийстве почти 200 детей

В Кении начался судебный процесс над лидером религиозной секты Полом Маккензи и 30 его последователями. Их обвиняют в убийстве детей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ABC News, 17 января Маккензи и его последователи предстали перед судом в кенийском городе Малинди по обвинению в убийстве 191 ребенка. На первом судебном заседании прокуратура подала запрос о проверке подсудимых на вменяемость. Судья удовлетворил ходатайство, процесс возобновится в начале февраля.

Пола Маккензи и его последователей обвиняют в гибели 429 человек. Все погибшие были прихожанами Международной церкви "Благая Весть", – псевдохристианской секты, которую основал Маккензи. Многие из них добровольно уморили себя голодом, поскольку верили, что только так смогут "встретиться с Иисусом Христом" после конца света.

Тела погибших членов культа обнаружили в десятках неглубоких могил на принадлежавшем Маккензи ранчо площадью в 320 гектаров. Ранчо расположено в лесу Шакахола в прибрежном округе Килифи. Полиция вышла на след Маккензи после того, как 15 сильно истощенных членов секты смогли сбежать с ранчо и рассказали, что проповедник приказывал им поститься буквально до смерти. Лидер секты утверждал, что конец света вот-вот настанет, и только его последователи, уморившие себя голодом, смогут попасть в рай.

"Оказавшись в поселениях, основанных Маккензи, его последователи не могли ни добровольно уйти оттуда, ни взаимодействовать между собой. Последователей секты заставляли уничтожать документы, в том числе удостоверения личности, документы на недвижимость, дипломы об образовании, свидетельства о рождении и браке", – говорится в отчете кенийской прокуратуры.

Из-за уничтожения документов останки 180 из 191 детей, погребенных в Шакахоле, до сих пор не опознали.

Большинство погибших членов культа умерли от истощения, но некоторых задушили или удавили. После задержания сектантов 95 из них, включая Пола Маккензи, предъявили обвинения в убийствах, пытках, насилии над детьми и других тяжких преступлениях. Лидер культа уже отбывает тюремное заключение: Маккензи осудили по другому делу за то, что он содержал подпольную киностудию и снимал фильмы религиозного содержания, не имея лицензии.



Ранее стало известно, что Маккензи использовал бандитов для убийства тех членов секты, которые "умирали слишком долго".