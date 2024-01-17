Ситуация в Украине: Германия обновила пакет военной помощи, Нидерланды хотят лишить украинцев статуса беженцев
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Временная защита граждан третьих стран, бежавших из Украины в связи с начавшимся там конфликтом, прекратится в Нидерландах 4 марта. Согласно решению голландского Верховного суда, после украинцы лишатся права на нахождение в стране, сообщает Zakon.kz.
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