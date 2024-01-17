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Ситуация в Украине: Германия обновила пакет военной помощи, Нидерланды хотят лишить украинцев статуса беженцев

ситуация в Украине Фото: pixabay
Временная защита граждан третьих стран, бежавших из Украины в связи с начавшимся там конфликтом, прекратится в Нидерландах 4 марта. Согласно решению голландского Верховного суда, после украинцы лишатся права на нахождение в стране, сообщает Zakon.kz.
  • Иран никогда не поставлял России беспилотники и ракеты для использования в Украине. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
  • Европейская комиссия начала работу над проектом переговорной рамки для Украины – документом, который определяет принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении в ЕС.
  • Правительство Германии обновило перечень военной помощи, которую предоставило Украине, в целом в 2024 году помощь стране составит более 7 млрд евро.
  • Бельгия не возражает против конфискации 280 млрд евро замороженных российских активов, однако для этого необходимо создание четкого механизма. Об этом заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо.
  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили так называемую гибридную систему ПВО, собранную из компонентов советского и западного производства. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на брифинге в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.
  • Парламентский комитет по вопросам свободы слова в ближайшее время сформирует запрос в Службу безопасности Украины для выяснения причастных к слежке за журналистами Bihus.Info.
  • Государственное бюро расследования под процессуальным руководством Офиса генпрокурора сообщило о новом подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, которого ранее заподозрили в даче взятки следователю ГБР.
  • В Харькове в результате ночного ракетного удара России обесточены 43 бытовых и восемь юридических потребителей, без газа 170 абонентов.

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