Ситуация в Украине: Германия обновила пакет военной помощи, Нидерланды хотят лишить украинцев статуса беженцев

Фото: pixabay

Временная защита граждан третьих стран, бежавших из Украины в связи с начавшимся там конфликтом, прекратится в Нидерландах 4 марта. Согласно решению голландского Верховного суда, после украинцы лишатся права на нахождение в стране, сообщает Zakon.kz.

Иран никогда не поставлял России беспилотники и ракеты для использования в Украине. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Европейская комиссия начала работу над проектом переговорной рамки для Украины – документом, который определяет принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении в ЕС.

Правительство Германии обновило перечень военной помощи, которую предоставило Украине, в целом в 2024 году помощь стране составит более 7 млрд евро.

Бельгия не возражает против конфискации 280 млрд евро замороженных российских активов, однако для этого необходимо создание четкого механизма. Об этом заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили так называемую гибридную систему ПВО, собранную из компонентов советского и западного производства. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на брифинге в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Парламентский комитет по вопросам свободы слова в ближайшее время сформирует запрос в Службу безопасности Украины для выяснения причастных к слежке за журналистами Bihus.Info.

Государственное бюро расследования под процессуальным руководством Офиса генпрокурора сообщило о новом подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, которого ранее заподозрили в даче взятки следователю ГБР.

В Харькове в результате ночного ракетного удара России обесточены 43 бытовых и восемь юридических потребителей, без газа 170 абонентов. Читайте также Арнольда Шварценеггера задержали в немецком аэропорту Лидера африканской секты обвинили в убийстве почти 200 детей 20 человек погибли при взрыве на фабрике фейерверков в Таиланде

Следите за новостями zakon.kz в: