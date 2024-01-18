Дом Анджелины Джоли и Брэда Питта продан на аукционе в Новом Орлеане

Дом бывших супругов американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта продан на аукционе в Новом Орлеане за 2,8 миллиона долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mansion Global, особняк 1830-х годов постройки, который расположен в историческом Французском квартале города, принадлежал знаменитой паре с 2006 по 2016 год — до того, как Джоли подала на развод.

Отмечается, что имя нового владельца неизвестно.

Площадь дома составляет 715 кв. м. В нем 5 ванных комнат, 7 спален, тренажерный зал, лифт, мастерская и кладовая, отделанная мрамором. Отделка помещений выполнена в классическом стиле. На придомовом участке имеется фонтан, гостевой дом и бассейн.

Брэд Питт и Анджелина Джоли объявили о своем расставании в 2016 году. Позднее стало известно, что об их разводе снимут документальный фильм.

В 2022 году сообщалось, что Джоли подала иск на Брэда Питта из-за домашнего насилия.

В августе 2023 года развод был окончательно завершен.