Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли окончательно завершен

Развод голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли окончательно завершился спустя 7 лет победой одного из супругов, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в публикации In Touch Weekly со ссылкой на источник из близкого окружения звезд.

Инсайдер уточнил, что бывшие супруги уладили все вопросы и пришли к соглашению.

Кроме того, он добавил: "Они потратили так много денег на все эти судебные баталии, в том числе на борьбу за опеку, что Энджи в конечном итоге могла бы разориться. Это огромная победа Брэда".

Брэд Питт и Анджелина Джоли объявили о своем расставании в 2016 году. Позднее стало известно, что об их разводе снимут документальный фильм.

В 2022 году сообщалось, что Джоли подала иск на Брэда Питта из-за домашнего насилия.

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А в июле 2023 года Брэд Питт провел лето с новой возлюбленной на вилле Анджелины Джоли.