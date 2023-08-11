Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли окончательно завершен

Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли окончательно завершен Фото: oscars.org
Развод голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли окончательно завершился спустя 7 лет победой одного из супругов, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в публикации In Touch Weekly со ссылкой на источник из близкого окружения звезд.

Инсайдер уточнил, что бывшие супруги уладили все вопросы и пришли к соглашению.

Кроме того, он добавил: "Они потратили так много денег на все эти судебные баталии, в том числе на борьбу за опеку, что Энджи в конечном итоге могла бы разориться. Это огромная победа Брэда".

Брэд Питт и Анджелина Джоли объявили о своем расставании в 2016 году. Позднее стало известно, что об их разводе снимут документальный фильм.

В 2022 году сообщалось, что Джоли подала иск на Брэда Питта из-за домашнего насилия.

Материал по теме

Анджелина Джоли подала иск на $250 млн против Брэда Питта

А в июле 2023 года Брэд Питт провел лето с новой возлюбленной на вилле Анджелины Джоли.

Материал по теме

Брэд Питт заинтриговал поклонников совместным фото с Анджелиной Джоли

Читайте также

Максим Галкин опубликовал семейное фото с отдыха в Латвии

"Ирина Кайратовна" против Ninety One: кто станет победителем музыкальной битвы

Популярный полицейский из Нью-Йорка вернулся в Шымкент

Анастасия Московчук
Интересное США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Незаконно пересекли границу Кореи: двум казахстанцам вынесли приговор, рассказал адвокат
Незаконно пересекли границу Кореи: двум казахстанцам вынесли приговор
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
зарплата, деньги
В каких компаниях в Казахстане средние зарплаты больше 500 тысяч тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления