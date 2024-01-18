Ситуация в Украине: Зеленский потребовал направить замороженные активы РФ на нужды Украины

Фото: pixabay

Германия, Франция и другие страны намерены наращивать производство боеприпасов для Киева. Франция пообещала Украине еще 12 гаубиц Caesar, сообщает Zakon.kz.

Литва не будет выдать украинцев по требованию Киева, но будет делиться информацией о них.

Байден обсудил разблокирование бюджетного запроса на помощь Украине с лидерами Конгресса.

Приветствие "Слава Украине" и ответ на него "Героям слава" Министерство юстиции России включило в перечень нацистских. Об этом говорится в распоряжении Минюста.

Румынские фермеры перекрыли КПП "Халмеу-Дьяково" со стороны Румынии для грузовых автомобилей. Фермеры протестуют против увеличения стоимости обязательной страховки автотранспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах страны из-за большого количества украинских фур.

Начиная с января Франция будет ежемесячно поставлять Украине до 50 авиабомб и до 3 000 артиллерийских снарядов в месяц. Поставки будут продолжаться как минимум до конца года.

Зеленский в Давосе потребовал конфисковать замороженные российские активы и направить их на восстановление Украины. Эту идею поддержала Великобритания. Глава внешнеполитического ведомства королевства Дэвид Кэмерон оказывает давление на западные правительства, чтобы они согласились. Замороженные за границей российские активы составляют порядка 300 миллиардов долларов. Читайте также Два дома рухнули в Стамбуле из-за прокладки метро Японской писательнице дали награду за книгу, написанную с помощью ChatGPT Техас отказался исполнять требования администрации Байдена

Следите за новостями zakon.kz в: