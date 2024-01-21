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НАТО готовится к крупнейшим со времен Холодной войны учениям: комментарии сторон

Североатлантический Альянс готовится провести учения "Стойкий защитник" (Steadfast Defender), которые станут крупнейшими за последние примерно 40 лет, сообщает Zakon.kz.

Они стартуют на следующей неделе и продлятся до мая. В маневрах примут участие более 90 000 военнослужащих, более 50 кораблей, свыше 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и не менее тысячи ста боевых машин. Учения пройдут на территории Германии, Польши и Прибалтики, а также в Северном море.

"Чего не произошло в наших обществах, так это понимания того, что не только военные должны быть способны действовать в условиях конфликта или войны. В них [учениях ]будет участвовать все общество, нравится нам это или нет. Я не говорю, что завтра все пойдет не так, но мы должны понимать, что мир не является непреложным фактом. Именно поэтому у нас есть планы", - заявил Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО.

По словам замминистра иностранных дел России Александра Грушко, масштабные военные учения НАТО указывают о возвращении альянса к схемам холодной войны, пишет РИА.

"Проведение учений такого масштаба знаменует собой окончательное и бесповоротное возвращение НАТО к схемам обеспечения холодной войны, когда процесс военного планирования, ресурсы и инфраструктура затачиваются на конфронтацию с Россией", — сказал Александр Грушко.

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