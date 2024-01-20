Фермерские протесты охватили Австрию и Францию

Французские фермеры, недовольные политикой правительства подхватили протестные настроения и вышли с митингами на улицы городов, сообщает Zakon.kz

По информации РИА Новости под Тулузой участники акции требуют встречи с премьером. Президент Макрон опасается стихийного роста протестного движения фермеров и появления новых "желтых жилетов".





Ранее такие же фермерские протесты вспыхнули в Австрии. Митингующие приехали в центр Вены на тракторах.





Еще раньше сообщалось, что Германию несколько дней назад охватила волна протестов фермеров. В акции протестующих в Берлине приняли участие около 10 тыс. фермеров и дальнобойщиков и свыше 6 тыс. транспортных средств, таких как тракторы и грузовики. Аграрии требуют им вернуть старые привилегии. Как писали тогда местные СМИ, ужать их льготы Правительство Германии решило из-за громадной дыры в бюджете. Деньги идут на помощь Украине. Но власти ФРГ пытаются снять с себя ответственность за происходящее.