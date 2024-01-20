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Фермерские протесты охватили Австрию и Францию

Фермерские протесты охватили Австрию и Францию Фото: https://t.me/worldprotest
Французские фермеры, недовольные политикой правительства подхватили протестные настроения и вышли с митингами на улицы городов, сообщает Zakon.kz

По информации РИА Новости под Тулузой участники акции требуют встречи с премьером. Президент Макрон опасается стихийного роста протестного движения фермеров и появления новых "желтых жилетов".


Ранее такие же фермерские протесты вспыхнули в Австрии. Митингующие приехали в центр Вены на тракторах.


Еще раньше сообщалось, что Германию несколько дней назад охватила волна протестов фермеров. В акции протестующих в Берлине приняли участие около 10 тыс. фермеров и дальнобойщиков и свыше 6 тыс. транспортных средств, таких как тракторы и грузовики. Аграрии требуют им вернуть старые привилегии. Как писали тогда местные СМИ, ужать их льготы Правительство Германии решило из-за громадной дыры в бюджете. Деньги идут на помощь Украине. Но власти ФРГ пытаются снять с себя ответственность за происходящее.

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