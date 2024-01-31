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Фермеры Бельгии присоединились к массовым протестам аграриев во Франции

Бельгийские фермеры поддержали массовые протесты аграриев во Франции Фото: pixabay
Во Франции продолжаются массовые выступления фермеров, протестующих против государственной политики в аграрной сфере. К французским аграриям присоединились их коллеги из соседней Бельгии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, бельгийские фермеры в знак солидарности с французскими аграриями 31 января устроили акцию протеста в центре Брюсселя. Они приехали в столицу на тракторах, выстроившись в линию на улицах в нескольких кварталах от здания Европарламента.

По словам фермеров, они обеспокоены соглашениями о свободной торговле и настаивают на том, что не вся аграрная продукция, поступающая на единый рынок Евросоюза, непременно должна соответствовать одним и тем же стандартам.

Бельгийские фермеры объявили, что присоединяются к протестам коллег из соседней страны, за день до того, как президент Франции Эмманюэль Макрон и министр сельского хозяйства Марк Фено приедут в Брюссель обсуждать ситуацию в аграрном секторе

Французские аграрии тем временем продолжают перекрывать дороги на тракторах и других сельхозмашинах. По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, утром 31 января в стране активно протестовали около 10 тысяч человек.

По данным соцопроса Le Figaro, на фоне протестов аграриев самым популярным политиком во Франции впервые за все время стала Марин Ле Пен, лидер правой партии "Национальное объединение" (симпатию к ней выражают 40% опрошенных французов).

Ранее французские фермеры, протестующие против политики правительства, выдвинулись походом на Париж. Они угрожают полностью перекрыть доступ в столицу Франции на неопределенный срок. Фермеры утверждают, что их "душит бюрократия" Евросоюза и французского законодательства, из-за которой традиционное сельское хозяйство переживает упадок.

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