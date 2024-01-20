Лукашенко рассказал, что колол дрова и получил травму
Фото: скриншот видео
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, что получил травму во время колки дров, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщает "Пул Первого" 20 января.
"Рубил дрова – упала колодка, килограмм 80, на ступню", – приводит Telegram-канал слова белорусского лидера.
Он добавил, что сначала после удара ходил нормально, а потом травмированное место отекло.
В июне 2023 года сообщалось, что Лукашенко обсудил с Назарбаевым белорусско-казахстанские отношения.
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