Лукашенко рассказал, что колол дрова и получил травму

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, что получил травму во время колки дров, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает "Пул Первого" 20 января.

"Рубил дрова – упала колодка, килограмм 80, на ступню", – приводит Telegram-канал слова белорусского лидера.

Он добавил, что сначала после удара ходил нормально, а потом травмированное место отекло.

В июне 2023 года сообщалось, что Лукашенко обсудил с Назарбаевым белорусско-казахстанские отношения.