Самолет, направлявшийся из Индии в Россию, потерпел крушение в Афганистане

Пассажирский самолет разбился в воскресенье в районе Зибак провинции Бадахшан в Афганистане, сообщает Zakon.kz.

В командовании полиции Бадахшана сообщили, что пассажирский самолет вчера вечером пропал с радаров и разбился в высоких горах "Артиллерийского" района Зибакского района указанной провинции, пишет Samaa.

В этот район направлена ​​группа для расследования инцидента.

По словам местных жителей, самолет разбился утром в воскресенье.

По информации ТАСС, самолет направлялся в Москву.

Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия, Москва). Первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао, сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ.

Там же сообщили, что пропавший в Афганистане самолете Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ.

"Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный – 128) произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу".

Предварительно, на борту было 6 человек: 4 члена экипажа и 2 пассажира, пишет Коммерсантъ.

Другие подробности уточняются.