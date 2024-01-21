Комика Алексея Щербакова требуют наказать за плохие манеры

Российского комика Алексея Щербакова требуют оштрафовать на 5 млн рублей за плохие манеры, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Mash, авторами иска стали общественники из движения "Братство Морозов — Златоуст".

"Говорят, пересмотрели все ролики с участием Леши в интернете и остались крайне возмущены. По их мнению, комик только и делает, что матерится, приучает к ненормативной лексике детей и оскорбляет человеческое достоинство", – пишет телеграм-канал.

Также подчеркивается, что за моральный вред Щербакова просят наказать по полной — помимо кругленькой суммы и удаления всех видеоматериалов из сети, комик должен 88 раз зачитать решение суда на онлайн-публику.

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