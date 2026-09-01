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Происшествия

"Напали толпой, пинали и слили видео": девушку избили возле ночного клуба в Астане

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 21:37 Фото: pexels
В Астане полиция расследует жесткое избиение девушки возле одного из столичных ночных клубов, сообщает Zakon.kz.

Поводом для реакции правоохранителей стала публикация пострадавшей астанчанки под ником welobeee в социальной сети Threads. Девушка заявила, что подверглась нападению целой компании после банального конфликта внутри заведения.

По ее словам, все началось с того, что 15 августа в клубе она случайно задела одного из посетителей и сразу извинилась. Однако спутницы мужчины ответили агрессией и оскорблениями, после чего он и сам включился в словесную перепалку.

Конфликт не утих даже после вмешательства секьюрити: компания подстерегла девушку на улице около шести утра, когда заведение закрывалось.

"Напали толпой, избили и слили видео в Telegram: ищу героев этой "смелости". По камерам заведения прекрасно видно, как меня сбили с ног, пинали ногами по телу и таскали за волосы. Итог: гематомы по всему телу и легкое сотрясение мозга. Все это время охрана буквально оттаскивала их от меня. Но самый ужас начался потом. Этот "мужчина" снял меня на видео, где его подруги избивают меня лежачую, и начал гордо сливать его по Telegram-каналам и пабликам", – написала 1 сентября 2026 года пострадавшая в Сети.

Девушка добавила, что нападавшие уже выходят с ней на связь и убеждают забрать заявление из правоохранительных органов, утверждая, что делу якобы не дадут ход.

На резонансную публикацию отреагировали в пресс-службе Департаменте полиции Астаны. По факту нанесения телесных повреждений начато досудебное расследование.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначена экспертиза. Принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к совершению данного правонарушения. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются", – прокомментировали корреспонденту Zakon.kz 1 сентября 2026 года в ДП Астаны.

Ранее жестокое избиение девушки в клубе Уральска попало на видео.

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Канат Болысбек
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