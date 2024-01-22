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Число погибших от аномальных холодов в США увеличилось до 89

Число погибших от аномальных холодов в США увеличилось до 89 Фото: pixabay
89 человек погибли в США из-за аномального холода, снегопадов и сильного ветра, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал CBS News, в Теннесси погибли 25 человек, в Орегоне — 16, трое из них получили ранения при падении дерева на машину. Также смерти были зарегистрированы в штатах Иллинойс, Пенсильвания, Миссисипи, Вашингтон, Кентукки, Висконсин, Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Также СМИ информирует, что на западном побережье в Орегоне объявлен режим ЧС в связи с прошедшей ледяной бурей. Там свыше 45 тысяч абонентов остались без электричества. Также проблемы с электроэнергией были также зафиксированы в Пенсильвании, Калифорнии, Нью-Мексико и Индиане.

Ранее сообщалось, что большая часть Соединенных Штатов с 12 января столкнулась с похолоданием, сильными порывами ветра и снегопадами. 17 января во многих частях центральной части США температура воздуха опускалась до -34,4. Тогда сообщалось о 47 погибших. 

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США
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