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Ситуация в Украине: Вильнюс и Киев обсудили производство дронов, Путин сравнил неонацистов с гитлеровцами

президент РФ Фото: freepik/kremlin.ru
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сказал, что "более оптимистично" относится к будущему Европейскому фонду мира, который использовался для компенсации поставок военной помощи Украине членами ЕС, сообщает Zakon.kz.
  • Министры иностранных дел Украины и Литвы Дмитрий Кулеба и Габриелюс Ландсбергис во время визита последнего в Киев 27 января обсудили, прежде всего, совместное оборонное производство.
  • Первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что Украина и Польша начали обмен письмами на техническом уровне относительно внедрения механизма экспортных лицензий на украинскую сельхозпродукцию.
  • Главное управление разведки сообщило об успешной кибератаке инфраструктуры российской компании IPL Consulting, которая специализировалась на внедрении информационных систем в промышленности РФ.
  • Некоторые страны напрямую используют методы гитлеровцев: Украина прибегает к террору, варварским убийствам, а Европа на государственном уровне продвигает русофобию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.
  • В Верховной раде назревает бунт против президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал директор Украинского института политики, политолог Руслан Бортник.
  • Значительный наплыв беженцев с Украины в Польшу привел к росту преступлений в республике. Об этом сообщила обозреватель Кристина Завадска газете Rzeczpospolita.

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