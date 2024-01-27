Ситуация в Украине: Вильнюс и Киев обсудили производство дронов, Путин сравнил неонацистов с гитлеровцами

Фото: freepik/kremlin.ru

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сказал, что "более оптимистично" относится к будущему Европейскому фонду мира, который использовался для компенсации поставок военной помощи Украине членами ЕС, сообщает Zakon.kz.

Министры иностранных дел Украины и Литвы Дмитрий Кулеба и Габриелюс Ландсбергис во время визита последнего в Киев 27 января обсудили, прежде всего, совместное оборонное производство.



Первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что Украина и Польша начали обмен письмами на техническом уровне относительно внедрения механизма экспортных лицензий на украинскую сельхозпродукцию.

Главное управление разведки сообщило об успешной кибератаке инфраструктуры российской компании IPL Consulting, которая специализировалась на внедрении информационных систем в промышленности РФ.

Некоторые страны напрямую используют методы гитлеровцев: Украина прибегает к террору, варварским убийствам, а Европа на государственном уровне продвигает русофобию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

В Верховной раде назревает бунт против президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал директор Украинского института политики, политолог Руслан Бортник.

Значительный наплыв беженцев с Украины в Польшу привел к росту преступлений в республике. Об этом сообщила обозреватель Кристина Завадска газете Rzeczpospolita.

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