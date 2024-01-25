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Ситуация в Украине: ООН подтвердила открытие счета в банке РФ, сайты и call-центр "Нафтогаза" атаковали хакеры

ситуация в Украине Фото: pixabay
Организация Объединенных Наций подтвердила, что открыла счет в российском банке, поскольку западные санкции затруднили использование обычных платежных каналов, сообщает Zakon.kz.
  • Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина провела встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения Оливером Варгеи по запуску переговоров о вступлении Украины в ЕС, речь шла о структуре будущих переговоров.
  • В результате комплексных мероприятий Минобороны и правоохранители, в госбюджет вернули почти 1,5 млрд гривен, которые были незаконно выведены за границу при закупке оптовой партии боеприпасов.
  • Правительство Болгарии решило продлить срок действия программы гуманитарной помощи для украинских граждан, находящихся на территории страны. Как сообщает правительственная пресс-служба, программа будет действовать до марта 2025 года.
  • Украина не может спрогнозировать, будет ли Россия соглашаться на обмены военнопленными после падения Ил-76 24 января, но будет делать все возможное, чтобы и в дальнейшем возвращать домой удерживаемых в РФ украинских граждан, заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.
  • Летом или осенью 2024 года Украина планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов, поскольку стремится компенсировать утраченные энергетические мощности, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
  • НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о масштабной кибератаке на один из дата-центров компании. Веб-сайты и call-центр компании не работают.
  • Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный пригласил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерала Веслава Кукулу "совместно поработать в бригадах и на пунктах управления". Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Залужного по итогам телефонных переговоров с Кукулой.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил своему словацкому коллеге Роберту Фицо, что Киев не намерен продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу. Об этом сообщили в пресс-службе украинского правительства журналисту издания "Экономическая правда" Николаю Топалову.

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