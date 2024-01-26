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Ситуация в Украине: Киев и Москва совершили обмен телами военнослужащих

Ситуация в Украине: Киев и Москва совершили обмен тел военнослужащих Фото: pixabay
Россия и Украина совершили обмен телами военнослужащих, российской стороне выдали 55 тел, украинской – 77, сообщает Zakon.kz.
  • Франция опровергла информацию Минобороны РФ о французских наемниках в рядах ВСУ и обвинила Россию в "кампании по дезинформации". Между тем посол Франции в Москве Пьер Леви вызван в МИД РФ. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова повторила заявление Минобороны РФ об уничтожении в Харькове "пункта временной дислокации иностранных боевиков", в рядах которых "было несколько десятков французов".
  • Украина пригласила председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в "саммите мира", который планируется провести в Швейцарии. Участие Пекина в этом форуме, который запланировано провести в Швейцарии, будет очень важным для Украины, заявили в Киеве.
  • Ил-76 под Белгородом сбили ракетой, выпущенной из Харьковской области, заявили в Следственном комитете России. На борту находились 74 человека, из них 65 пленных бойцов ВСУ. Все находившиеся на борту погибли.
  • Россия не уведомляла Украину о том, что военнопленные будут доставляться этим военным бортом и не запрашивала "режим тишины" на этом участке, заявил представитель ГУР Украины.
  • Бундесвер готовит новый пакет военной помощи Украине, кроме того, в 2024 году Германия планирует подготовить 10 тысяч украинских военных. 
  • Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшие две недели посетит Запорожскую АЭС в рамках очередной миссии агентства. Гросси также намерен посетить Москву и Киев для переговоров.

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Россия Ситуация в Украине Украина
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