Мир

Россия и Украина провели первый за месяц обмен телами военнослужащих

Каска, руины, автомат, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 08:44 Фото: pixabay
Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен телами военнослужащих, погибших в зоне конфликта, сообщает Zakon.kz.

По данным Al Jazeera, Украине были переданы останки 1000 военнослужащих, России – 24.

"Сегодня состоялись мероприятия по репатриации. В Украину возвращены 1000 тел, которые, по данным российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим", – сообщил в четверг в Telegram Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными подтвердил получение тел. Там сообщили, что в ближайшее время начнется их идентификация.

О последнем обмене сообщалось 19 августа. Руководитель российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский тогда говорил, что Россия передала Украине останки 1000 военнослужащих ВСУ в обмен на 19 тел российских солдат.

Договоренности об обменах были достигнуты в ходе стамбульских переговоров в начале лета. К середине июня Украине были переданы останки более 6000 погибших солдат ВСУ.

Ранее сообщалось, что Зеленский готов встретиться с Трампом и Путиным.

Аксинья Титова
