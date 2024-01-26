Король Великобритании успешно перенес операцию
Фото: royal.uk
Король Великобритании Чарльз III успешно перенес операцию после диагностирования у него увеличенной простаты, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает The Sun, о том, что монарх чувствует себя после операции хорошо, рассказала журналистам его супруга, королева Камилла.
"Он в порядке, спасибо", – сказала королева, когда покидала больницу.
26 января монарха госпитализировали в лондонскую клинику.
Ранее в Букингемском дворце сообщили, что король Чарльз приступил к лечению увеличенной простаты. На короткий срок он не будет принимать участия в публичных мероприятиях.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript