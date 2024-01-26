Король Великобритании успешно перенес операцию

Король Великобритании Чарльз III успешно перенес операцию после диагностирования у него увеличенной простаты, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Sun, о том, что монарх чувствует себя после операции хорошо, рассказала журналистам его супруга, королева Камилла.

"Он в порядке, спасибо", – сказала королева, когда покидала больницу.

26 января монарха госпитализировали в лондонскую клинику.



Ранее в Букингемском дворце сообщили, что король Чарльз приступил к лечению увеличенной простаты. На короткий срок он не будет принимать участия в публичных мероприятиях.