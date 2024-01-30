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Короля Великобритании выписали из больницы

Короля Великобритании выписали из больницы Фото: royal.uk
Букингемский дворец сообщил, что король Великобритании Чарльз III выписан из больницы после операции на простате, передает Zakon.kz.

Пресс-служба дворца отметила, что король отложил предстоящие публичные мероприятия, чтобы восстановиться. 

"Его Величество хочет выразить благодарность медицинской команде и всем, кто участвовал в поддержке его визита в больницу. Он признателен за все добрые сообщения, которые он получил в последние дни", – говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Чарльз III успешно перенес операцию после диагностирования у него увеличенной простаты. Об этом сообщила его супруга. 

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