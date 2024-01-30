Короля Великобритании выписали из больницы
Фото: royal.uk
Букингемский дворец сообщил, что король Великобритании Чарльз III выписан из больницы после операции на простате, передает Zakon.kz.
Пресс-служба дворца отметила, что король отложил предстоящие публичные мероприятия, чтобы восстановиться.
"Его Величество хочет выразить благодарность медицинской команде и всем, кто участвовал в поддержке его визита в больницу. Он признателен за все добрые сообщения, которые он получил в последние дни", – говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что Чарльз III успешно перенес операцию после диагностирования у него увеличенной простаты. Об этом сообщила его супруга.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript