Короля Великобритании выписали из больницы

Фото: royal.uk

Букингемский дворец сообщил, что король Великобритании Чарльз III выписан из больницы после операции на простате, передает Zakon.kz.

Пресс-служба дворца отметила, что король отложил предстоящие публичные мероприятия, чтобы восстановиться. "Его Величество хочет выразить благодарность медицинской команде и всем, кто участвовал в поддержке его визита в больницу. Он признателен за все добрые сообщения, которые он получил в последние дни", – говорится в заявлении. Ранее стало известно, что Чарльз III успешно перенес операцию после диагностирования у него увеличенной простаты. Об этом сообщила его супруга. Читайте также Toyota приостановит поставки десяти моделей Премьер-министр Грузии ушел в отставку Французские фермеры на тракторах устроили поход на Париж

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