Суд присяжных обязал Дональда Трампа выплатить 83,3 млн долларов писательнице Кэрролл

Суд присяжных Нью-Йорка вынес решение по делу о клевете и изнасиловании против Дональда Трампа, в которой потерпевшей выступила писательница Элизабет Джин Кэрролл. Окончательное решение присяжных заседателей привело к выплатам в 83,3 миллиона долларов, сообщает Zakon.kz.

Согласно постановлению суда, Трамп должен будет выплатить $7,3 млн для возмещения морального вреда, $11 млн – за репутационный ущерб и еще $65 млн штрафных убытков. Общая сумма более чем в 8 раз превышает сумму выплаты в $10 млн, которой изначально добивалась Кэрролл, пишет The Guardian.

Кэрролл, бывший обозреватель советов журнала Elle, сказала, что Трамп "разрушил" ее репутацию уважаемой журналистки, говорящей правду. Она также сказала, что штрафные санкции необходимы, чтобы не дать Трампу продолжать порочить ее. 77-летний Трамп утверждал, что никогда не слышал о Кэрролл и что она выдумала свою историю, чтобы повысить продажи своих мемуаров, пишет Reuters.

По окончании суда писательница отказалась комментировать произошедшее. Трамп на оглашении не присутствовал, он покинул зал суда до возвращения присяжных из совещательной комнаты. Однако после того, как вердикт озвучили, бывший президент Штатов назвал решение нелепым и заявил, что намерен обжаловать его.

"Наша правовая система вышла из-под контроля и используется как политическое оружие. Они отобрали все права, предусмотренные Первой поправкой. ЭТО НЕ АМЕРИКА!"





Фото: социальные сети

Ранее бывший президент США Дональд Трамп, комментируя предъявленные ему многочисленные обвинения, заявил, что не беспокоится из-за риска оказаться в тюрьме и даже не думает об этом.

