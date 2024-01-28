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Стали известны детали разрабатываемого плана обороны Германии

план обороны Германии Фото: pixabay
Власти Германии разрабатывают план обороны страны, согласно которому гражданам придется самим строить себе убежища в случае начала боевых действий – в подвалах и гаражах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bild, огромной проблемой для властей является нехватка бункеров и защитных убежищ, которых в Германии насчитывается 579. В них могут расположиться в общей сложности около 477 тыс. человек.

Отмечается, что находящийся в разработке план обороны также предполагает, что железнодорожные и автомобильные узлы закроют в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Частные компании, согласно документу, привлекут для помощи армии в технике и горючем.

Кроме того, государство планирует создать до 6 полков из числа добровольцев для охраны объектов инфраструктуры, так как профессиональные военные отправятся на фронт, пишет агентство.

При этом предполагается, что Германия не будет сама граничить с фронтом, а займется обеспечением транзита техники и войск союзников.

Ранее сообщалось, что в Китае нашли "бункер ужасов" времен Второй мировой войны.

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